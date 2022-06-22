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Son Dakika: Seferovic, Arnautovic derken Beşiktaş'tan Muleka hamlesi! Bonservisi el yakıyor...

#Beşiktaş#Muleka#Transfer Haberleri
Son Dakika: Seferovic, Arnautovic derken Beşiktaştan Muleka hamlesi Bonservisi el yakıyor...

Beşiktaş'ta gündem golcü transferi... Siyah beyazlılar Ahmet Nur Çebi'nin açıkladığı Haris Seferovic ve Marko Arnautovic dışında Kasımpaşa performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Muleka'yı da kadrosuna katma arzusunda. İşte bu transferle ilgili son dakika gelişmesi...

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Premier Lig'den küme düşen Burnley'de forma giyen Wout Weghorst ile anlaşma sağlayamayan Beşiktaş rotasını yeni forvetlere çevirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği toplantısının ardından ”Haris Seferovic ve Marko Arnautovic gündemimizde olan forvet adaylarında ikisi. İki futbolcu için de girişimlerimiz var.” demişti.

Beşiktaş bu isimlerin yanı sıra Kasımpaşa performansıyla göz kamaştıran Muleka ile de yakından ilgileniyor. Kasımpaşa formasıyla sadece yarım sezonluk performansıyla Süper Lig ’e damgasını vuran Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol ve 4 asistlik görüntü ortaya koymuştu. Kasımpaşa’nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmaması sebebiyle kadrosuna katamadığı 22 yaşındaki futbolcu için Kara Kartal devrede...

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Fanatik'in haberine göre; Yönetim, yaklaşık 1 aydır Standart Liege’yle Muleka transferini çözebilmek için temas halinde... Son yapılan 2.5 milyon Euro’luk teklifi reddeden Liege, başarılı oyuncu için 5 milyon Euro’luk talepte bulunuyor.

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Siyah- Beyazlı idarecilerin yetenekli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle Liege’nin kapısını çalacağı kaydedildi. Bu kez teklifin 1 milyon Euro kiralama, 2,5 milyon Euro da satın alma opsiyonu içeren bir öneri olacağı konuşuluyor.

Talipleri var

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de önceki gün resmi olarak ilgilendiklerini duyurduğu Muleka, forvet hattında hem ikinci golcü hem de sol ön için düşünülüyor. Kasımpaşa’da yarım dönemde 300 bin Euro’ya oynayan Muleka’nın, Kara Kartal’a imza atması halinde maaşının 1 milyon Euro’nun altında olması bekleniyor. Öte yandan Muleka için birçok Süper Lig ekibinin de takipte olduğu konuşuluyor.

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#Beşiktaş#Muleka#Transfer Haberleri

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