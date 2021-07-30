Son Dakika: Beşiktaş'ta Rosier çılgınlığı! İşte ödenecek bonservis ve maaş...

Spor Servisi/İsmail ER Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen, etkili performansı sonrasında yeniden takıma dahil edilmesi istenen Rosier, kulübü Sporting Lizbon ile de anlaşılmasının ardından İstanbul’a geldi. Siyah beyazlı taraftarlar, Galatasaray’ın da girişimlerde bulunması sonrasında “Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum” mesajı paylaşan Fransız sağ beki karşılaşmak için İstanbul Havalimanı’na gitti.

BONSERVİSİ 4.5 MİLYON EURO

Beşiktaş, 24 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Rosier için sezon sonunda 4.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanacak olan genç futbolcuya yıllık 1 milyon 350 bin Euro ödenecek.

TEIXEIRA İÇİN 5 EURO BİLE FAZLADAN VERMEYİZ

Beşiktaş Yönetimi ile Alex Teixeira arasındaki görüşmelerde son günlere girildi. Siyah beyazlıların 2 gün süre verdiği Brezilyalı 10 numara, bu süre içerisinde kararını iletmek durumunda. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun menajerine, Harcama Limitleri’ni aşamayacaklarını iletirken, önerilen maaş üzerinden 5 Euro bile fazla veremeyeceklerini dile getirdi.

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...