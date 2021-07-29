Son Dakika: Valentin Rosier İstanbul'a geldi! Taraftarlardan flaş tezahürat...
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Valentin Rosier'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Havaalanına giden bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Alex Teixeira lehine tezahüratlar yaptı.
Beşiktaş'ın yeniden anlaşma sağladığı Valentin Rosier İstanbul'a geldi.
Fransız futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na inerken, Rosier yarın sağlık kontrollerinden geçecek.
Beşiktaş'ın Rosier'yi resmi olarak yarın açıklaması bekleniyor.
TARARFTARDAN TEIXEIRA TEZAHÜRATI
Fransız oyuncuyu havaalanında bekleyen Beşiktaş taraftarları, "Başkan bize Alex'i getir." şeklinde tezahürat yaparak Alex Teixeira'nın transferi için Ahmet Nur Çebi'ye çağrı yaptı.