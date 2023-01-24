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Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Şenol Güneş
Son Dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal sevinci
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 15:23

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal antremanın ilk bölümünde kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı.

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Süper Lig'de oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a bir süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'dan güzel haber geldi.

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Tedbirli olarak takımla çalışan Rachid Ghezzal'ın yanısıra Josef de Souza'nın tedavisi sürerken, Roman Saiss ise çalışmalarına salonda devam etti.

GEDSON SIRTINDA TAŞIDI

Öte yandan Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal'ı antrenman sahasına sırtında taşıdı.

ŞENOL GÜNEŞ: NE ZAMAN KADRODA OLUR ÖNGÖRMEK ZOR

Rachid Ghezzal'ın son durumuna ilişkin konuşan Beşiktaş teknik direktörü ŞENOL GÜNEŞ, "Ghezzal idmana çıktı. Ancak ne zaman kadroda olur şimdiden öngörmek zor. Önce sağlık. Ne zaman tam hazır olursa, o zaman sahada olacak." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Şenol Güneş

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