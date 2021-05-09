Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou idmana çıktı, Aboubakar ise...

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.



İdmanda Galatasaray maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma koşularının ardından pas ve şut çalışması yaparak günü noktaladı.

Sakatlığı sebebiyle Beşiktaş maçını kaçıran N'Koudou'nun antrenmanda takımla çalıştığı belirtilirken Aboubakar'ın idmana çıkmadığı ifade edildi.



Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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