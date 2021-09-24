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Son dakika: Beşiktaş'ta ne futbolcu kaldı ne de antrenör! Altay maçı öncesi çarpıcı detay...

#Beşiktaş#Altay#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaşta ne futbolcu kaldı ne de antrenör Altay maçı öncesi çarpıcı detay...

Son dakika haberi... Ligde bu akşam saat 20.00'de Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ta sakat ya da cezalı olan 9 oyuncunun yanı sıra 3 de antrenör yok.

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Spor Servisi - Beşiktaş, bugün 7. haftanın açılış maçında konuk olacağı Altay karşısına, tarihinde görülmemiş sayıda eksik bir kadroyla çıkacak. Siyah beyazlılarda tam 8 futbolcu; Vida, Necip, Mehmet Topal, Alex Teixeira, Ghezzal, N’Koudou, Batshuayi ve Larin sakat, Rosier de kırmızı kart cezalısı olduğu için İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksiklerin fazlalığı nedeniyle Altay maçının kadrosuna 16 futbolcuyu götürme kararı aldı. Sakatlığı geçen yeni transfer Umut Meraş da bu sezon ilk kez bir maçın kadrosuna dahil edildi.

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EV SAHİBİ ALTAY'DA DA 5 FUTBOLCU SAKAT

Kartal’ın teknik patronu Sergen Yalçın, Altay karşısında saha içinde değil, kenarda da büyük sıkıntı yaşayabilir, zira yardımcıların üçü kulübede yer alamayacak.

Adana Demirspor maçı sonrası yaşanan olaylara karıştıkları iddia edilen Beşiktaş antrenörleri Murat Şahin, Ozan Köprülü ve Hakan Çalışkan ‘tedbirli’ olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildikleri için bugün Yalçın’ın yanında olamayacak.

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Bu üç ismin yerine Murat Kaytaz ve Levent Açıl’ın kulübede oturmaları bekleniyor. Ev sahibi Altay’da da Rayan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren, sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

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#Beşiktaş#Altay#Süper Lig