Son Dakika: Beşiktaş'ta Kaan Ayhan için kritik 48 saat! Sassuolo'ya yapılan teklif...

Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş ile Sassuolo kulüpleri arasındaki Kaan Ayhan pazarlığında netice elde etmeye 48 saat kaldı... Teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği milli futbolcunun transferi için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlı yönetim, Sassuolo Kulübü’ne bonservis için 3 milyon Euro teklif etti. Kaan’ı geçen yıl Fortuna Düsseldorf’tan 2.5 milyon Euro’ya satın alan Sassuolo ise 6 milyon Euro istedi. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler 3 milyon Euro’nun üzerine çıkamayacaklarını bildirip, teklifi düşünmeleri için 2 gün süre verdi.

ÜÇ MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Sassuolo yetkililerinin cevabını bekleyen siyah beyazlılarda diğer taraftan teknik direktör Sergen Yalçın, Kaan Ayhan’la bir telefon görüşmesi yaptı. Yalçın’ın, 27 yaşındaki futbolcunun özellikle oyun sistemine dair tüm tereddütlerini giderdiği ve transfere kesin olarak ikna ettiği öğrenildi. Sergen Yalçın, geçen sezon Sassuolo’da 20 resmi maç oynayan Kaan’ı; stoper, sağ bek ve ön libero mevkilerinin üçünde de oynayabildiği için tercih ediyor. Tecrübeli oyuncu yaklaşık 2 yıldır Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alıyor.

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