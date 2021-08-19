Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi hedefindeki takımı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleşmek istediğini kaydeden Batshuayi, "Benim ilk hedefim cumartesi günü bir gol atıp galibiyeti sağlamak. Sadece N'Koudou ile konuştum, başka kimseyle konuşmadım. Ligin kalitesiyle ilgili açıkçası çok bilgim yok, göreceğim. N'Koudou bana iyi bir takımımız olduğundan, giderek gelişen ve ileriye dönük hedefleri olan bir takımımız olduğundan bahsetmişti. Geçen sene zaten bazı maçları seyrettim, benim için de güzel bir proje oldu. Birçok büyük takımda oynadım, Beşiktaş da en az diğerleri kadar büyük. Chelsea ile eşleşmek isterim, herkes büyük takımlara karşı oynamak ister." dedi.

Sergen Yalçın'ın kendisini iyi karşıladığını belirten Belçikalı golcü, "Türkiye'nin en büyük taraftarının Beşiktaş'ta olduğunu biliyorum. Umarım bu yıl tüm stat dolu şekilde onların önünde oynayabilirim. Sergen Yalçın ile konuştum, burada olmamdan dolayı mutlu. İleride daha çok konuşacağım, bu akşam idmandan sonra kendisinin Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim." diye konuştu.