Son Dakika: Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan gelecek sezon için ayrılık açıklaması! Gözyaşlarını tutamadı...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta İkinci Başkan Engin Baltacı ile futbolcu Josef de Souza, MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haksız bir ceza aldığını savunan Brezilyalı futbolcu, konuşmasının bir bölümünde duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Deneyimli oyuncu, Tahkim Kurulu'nda kendisini savunmasına izin verilmediğini belirterek büyük bir hayalkırıklığı yaşadığını dile getirdi.

JOSEF DE SOUZA'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Çok zor ve uzun bir hafta yaşadım. 4 haftadır takımdan uzaktım. Geri dönmek için çok çalıştım. Ankaragücü maçında takıma ve hakeme yardımcı oldum. O esnada normal davranmama rağmen 1 maç ceza aldım. Bunun için ciddi anlamda hayal kırıklığı yaşıyorum.Hayatta bazen söylediklerinizden daha çok yaptıklarınız bir şey ifade eder. Ben de yaptıklarımla bunları gösteren bir insanım. Geçen hafta TFF ziyaretinde birlik beraberlik mesajları verdik. Maçta takım arkadaşlarıma hakeme yardımcı oldum.

"HAKSIZ BİR CEZA ALDIM"

Haksız bir ceza aldım. Niye böyle bir ceza verildiğini anlamıyorum. Ben %100 doğru bir reaksiyon verdim. TFF buna 5 maç da ceza verebilirdi. Böyle bir aksiyon nedeniyle ceza verilmesi beni üzüyor. Kamuoyuna bir soru sormak istiyorum. Sahada kötü bir olay yaşandı. Bunu şöyle düşünelim, o esnada sahaya giren taraftar Cenk ya da Salih’i sakatlasaydı ya da elinde onları yaralayacak bir şey olsaydı. O oyuncular ya da herhangi birimiz yaralansaydı ya da o tekme yüzünden sakatlansalardı bana yine bir maç ceza mı vereceklerdi. Çoğu kişi bu konuda hem fikir. Cezanın ne kadar yanlış olduğunu bence tartışmaya gerek yok. Milli oyuncularımız, takım arkadaşlarımıza ciddi anlamda bir şey olsaydı ? Kamuoyunda daha çok ceza almamı istiyorlar. Böyle bir olay yaşansaydı biz Josef’in cezasını mı konuşacaktık. Herkes geçmiş olsun deyip, olayı kınayacaktı. Bu tür durumlarda, bu şekilde cezalandırıldığı zaman maalesef bu Türk futbolunun imajına zarar veriyor.

"KENDİMİ SAVUNMAMA İZİN VERİLMEDİ"

Başkana çok teşekkür ediyorum. Karara itirazımız değerlendirilirken, biz şöyle bir talepte bulunduk. Benim bunları Tahkim Kurulu’nda olayı anlatmam, kendimi savunmam konusunda bir talepte bulunduk. Ancak nedense Tahkim Kurulu bunu kabul etmedi. Ben orada bu kadar hassas bir durumu kendim anlatmak istedim. Fakat maalesef Tahkim böyle bir şeye de izin vermedi. Bu konuda da biraz üzgünüm.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu durumu, aldığım bu cezayı ailemle zaten sürekli konuşuyorum. Adil olmayan bir ceza aldım. Ailem ve ben buna verilen reaksiyon yüzünden böyle olayların tekrar yaşanabileceği konusunda belirli güvensizlikler hissediyoruz. Bu çok basit bir olay değildi. Ceza alması gereken kişiler, hiç ceza almadı desek yeridir. Rakibimizin aldığı cezalar ortada. Bu bir güvensizlik yaratıyor. Yaşandıktan sonraki alınan aksiyonların yeterli olmadığına kanaat getirebiliriz. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülke bana her şeyimi veren bir ülke. Türk insanını, futbolseverleri çok seviyorum. Buraya geldiğimden beri her zaman içimden geldiği gibi yaşıyorum. Ama bu olayın yaşanması ister istemez benim üstümde de belirli endişe ve üzüntüler getiriyor. Ben burada büyük hayallere sahibim. Bundan vazgeçmeyeceğim. Ben buraya karşı bu kadar büyük bir sevgi beslerken, bunların yaşanması duygusal olarak da beni ve ailemi üzüyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’yi, Türk insanını, futbolunu çok seviyorum. Tüm bunlara rağmen burada devam etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Türkiye’de 6. senem. Sadece 2 kere kırmızı kart görüp, oyundan atıldım. 2’si de VAR ile oldu. Ben sahada asla rakibine bilerek şiddet uygulayan bir oyuncu değilim. Türkiye’de çalıştığım bütün hocalar, takım arkadaşlarım bana dair iyi düşüncelere sahip. Çünkü ben sahada futbolu ön plana çıkartan biriyim. Bu durumların da asla öne geçmesine izin vermek istemiyorum. Ben sahada takım arkadaşlarını korumak isteyen bir oyuncuyum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığımı belirtiyorum. Türkiye’de yetenek ve kariyer olarak benden çok daha iyi oyuncular var. Ben duruşumu her zaman iyi bir şekilde sergiledim. Bu olayların karakterimin önüne geçmesini istemiyorum.

BASIN TOPLANTISINDAN SONRA AYRILIK PAYLAŞIMI

Josef De Souza, basın toplantısından birkaç saat sonra kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sezon sonunda Beşiktaş'tan ve Süper Lig'den ayrılacağını açıkladı.

Brezilyalı oyuncu, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğimi kalbimi çok acıtıyor olsa bile..." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ BAŞKANI ENGİN BALTACI NELER DEDİ?

Bize karşı yapılan hatalar, kronikleşti. Yanlış anlaşılmasın, biz Beşiktaşlıyız. Biz adalet, hakkaniyet istiyoruz. Sadece kendimiz için değil, tüm takımlar için istiyoruz. Sizin önünüze video koymak isterdik ama yayıncı kuruluş vermedi. Bir kişi sahaya atlayıp 70-80 metre koşuyor ve uçan tekme atıyor. Josef bu saldırının uzamasını engelliyor. O tekme Salih ve Cenk'e gelmese hakeme gelecek.

"JOSEF'E FİİLEN GÖSTERİLEN BİR KIRMIZI KART YOK"

Josef'e fiilen gösterilmiş bir kırmızı kart yok. Böyle bir görüntü yok hiçbir yerde. Çünkü hakemin elinde kırmızı kart yok. Maçtan sonra hakem, yetkililerimizi odasına çağırıyor ve kırmızı kart gösterdiğini söylüyor. Hakemin raporu elimde. Diyor ki 'Hızla gelip tekme atan saldırgan taraftarı boynundan tutup, sırtına doğru koluyla vurarak ve çelme takarak yere düşürmüştür.' Böyle bir görüntü yok. Biz de izledik siz de... Dördüncü hakem de aynı şeyi söylüyor.

NELER OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmişti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü taraftarı sahaya girmiş ve Beşiktaş forması giyen oyunculara saldırmıştı.

Sahanın bir anda karıştığı saniyelerde Josef de Souza, sahaya girerek takım arkadaşlarına saldıran MKE Ankaragücü taraftarına müdahele etmiş ve bu hareketi sebebiyle müsabakanın hakemi Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

KARTIN İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ

Sürecin devamında TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.

Bu kararın ardından siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı oyuncunun gördüğü kırmızı kartın iptal olması yönünde başvuruda bulunmuş ancak Tahkim Kurulu'ndan olumsuz yanıt almıştı.