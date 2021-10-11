Son dakika: Beşiktaş'ta iki imza yolda

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Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon transfer olan ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktıran Josef de Souza'nın sezon sonu bitecek olan sözleşmesiyle ilgili sorun yok. Çünkü Brezilyalı oyuncunun 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

HEM SAHADA HEM DIŞARIDA



Takımın temel taşlarından olan yıldız futbolcunun hem saha içi hem de saha dışındaki örnek teşkil eden profili yönetimi bu konuda hiç düşünmeden opsiyonu devreye koymaya ikna etmiş durumda... Takımın savunmadaki temel direği olan Josef de Souza'ya ülkesinden Gremio'nun talip olduğu yönünde haberler olsa da ilerleyen günlerde opsiyon maddesi devreye alınacak.

MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Siyah-beyazlı takımdan yıllık 1.3 milyon Euro kazanan başarılı ön liberoyla 2023 Haziran'a kadar kesin olarak birlikte olunacak.

Aynı zamanda yönetimin 1 yıl opsiyon dışında +1 yıl daha sözleşme yapmayı planladığı kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcunun da Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söylediği ve daha uzun yıllar siyah-beyazlı formayı giyme isteğini yönetime ilettiği öğrenildi.

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CAN'IN İMZALI KONTRATI HAZIR



Bu arada Beşiktaş'ın sezon başında Schalke 04'ten 350 bin Euro'ya kiraladığı Can Bozdoğan, kısa sürede teknik heyetin gözüne girerken, potansiyelini de herkese kabul ettirdi.

1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 20 yaşındaki orta sahanın opsiyonunu sezon bitmeden kullanacak olan Beşiktaş, sözleşmeyi bile baştan imzalamış durumda...

Genç oyuncunun 1 yıllık kiralık kontratının dışında Beşiktaş ile 4 yıllık da uzun vadeli anlaşması bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetim Can'ın satın alma opsiyonunu kullandığı gün otomatik olarak oyuncunun 4 yıllık ek kontratı da devreye girmiş olacak.