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Son Dakika: Beşiktaş'ta golcü transferi için iki flaş iddia! Gol kralları ile ilk temas...

#Transfer#Beşiktaş#Transfer Haberleri
Son Dakika: Beşiktaşta golcü transferi için iki flaş iddia Gol kralları ile ilk temas...

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, sezon genelinde eleştirilerin odağı olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yle devam etmeme kararı aldı. Beşiktaş'ın transfer planı netleşirken hedefte iki ciddi isim var. İşte Beşiktaş'a dair günün transer söylentileri...

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Beşiktaş’ta Michy Batshuayi defteri resmen kapandı. Siyah-beyazlılar sezon başında Chelsea’den kiralanan Belçikalı golcüyle yollarını ayırdı.

Michy Batshuayi, Beşiktaş’a veda etti. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Belçikalı golcü, siyah-beyazlı takımın başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığının altını çizdi.

"BENİ KULÜBE VE ÜLKEYE AŞIK ETTİNİZ"

Deneyimli oyuncu, “Sevgili Beşiktaş taraftarları, güle güle deme vaktim geldi. Söyleyecek çok şeyim var ama kısa tutmaya çalışacağım. Yaşadığım sıcak karşılama için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle bir tutkuyu hiç görmemiştim. Siz beni bu ülkeye ve bu kulübe aşık ettiniz. Beşiktaş için her zaman en iyisini diliyorum. Bu sezon çok zor, uzun ve sinir bozucu oldu. Hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Bu forma için elimden geleni yaptım ama olması gereken kadar gol atamamak çok zordu. Herkes için büyük hayal kırıklığı oldu. Herkese tekrar teşekkürler” ifadelerini kullandı. Beşiktaş bu sezon Batshuayi’ye net 3 milyon 165 bin euro maaş ödedi. Chelsea’ye de 150 bin euro kiralama bedeli verildi. Belçikalı oyuncuyla yeni anlaşma yapmanın bedeli yine yıllık 3 milyon euronun üzerinde olacaktı.

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BURAK YILMAZ İDDİASI

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın, Lille’le yollarını ayıran Burak Yılmaz’la ciddi olarak ilgilendiği iddia edildi. Siyah-beyazlıların, 15 Temmuz’da 37 yaşına girecek deneyimli futbolcuyla temasa geçtiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

İki yıl önce Beşiktaş’tan ayrılarak gittiği Lille’de 73 resmi maça çıkan ve 25 gol kaydeden Burak’ın futbol kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediği kaydedildi. Lille’de geçen sezon şampiyonluk yaşayan Burak’ın Kartal’a dönmesi Teknik Direktör Valerien Ismael’in onay vermesine bağlı. Fransız hocanın, Burak için “evet” yanıtını vermesi halinde transferin sonuçlanacağı ileri sürüldü.

Son Dakika: Beşiktaşta golcü transferi için iki flaş iddia Gol kralları ile ilk temas...

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SÖRLOTH TRANSFERİNDE SON DURUM

Beşiktaş'ta Alexander Sörloth transferi için çalışmalar sürüyor. Kısa süre önce oyuncunun menajeri Morten Wivestad ile İstanbul'da görüşülmüştü.

Wivestad'ın F.Bahçeli yetkililerle de görüştüğü kaydedilirken, 26 yaşındaki futbolcunun maliyetleri şu aşamada Beşiktaş'ın kriterlerini aşıyor. Yöneticiler, Sörloth konusunda "Oyuncuyla bir şekilde orta yol bulunur, burada önemli olan Leipzig ile anlaşabilmek" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın iddiasına göre; Beşiktaş ile Sörloth cephesi arasında ilk görüşmede 1 milyon Euro fark çıktı. Görüşmeler sürerken iki taraf da ılımlı... Siyah beyazlı ekip, yıldız futbolcu için 6-7 milyon Euro bandını aşmayı düşünmüyor. Alman ekibi ise 20 milyon Euro bonservis ödediği oyuncusu için kapıyı 12'den açtı.

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Bu rakamı 10 milyon Euro'ya esnetmeyi düşünse de aşağısına gönüllü olmayan Leipzig ile henüz anlaşabilen bir kulüp yok.

SOCIEDAD 8 VERDİ

Beşiktaş farkı sonraki satıştan pay ile çözerek kapatmak istiyor. Bu sezon Sörloth'u kiralık olarak kadrosunda bulunduran Real Sociedad ise 16 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayıp 8 milyon Euro teklif etti.

Ancak bu öneri kabul görmedi. Beşiktaş'ın listesinde Sörloth'un ardından adı yazan Adam Buksa dışında bir ismin daha gündemde olduğu, belirtildi.

 Yönetimin görüştüğü santrforun, Fransa'da Ligue 1'de forma giydiği kaydedildi. 

 

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#Transfer#Beşiktaş#Transfer Haberleri

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