Son dakika: Beşiktaş'ta Fernando Santos'la yollar ayrıldı! Yerine Serdar Topraktepe getirildi

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Beşiktaş, Süper Lig'de Samsunspor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından Teknik Direktör Fernando Santos’la yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah beyazlılarda ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkarken yönetim kurulu maç sonunda olağanüstü toplandı.

Beşiktaş yönetimi, olağanüstü yapılan toplantıda Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'la yollarını ayırma kararı aldı.

"SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM EDİLECEK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır." denildi.

AYRILIK 'GELİYORUM' DEDİ

Süper Lig'deki en son galibiyetini lig sonuncusu İstanbulspor karşısında alan siyah beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

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İstanbul galibiyeti sonrası Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarından yenilgiyle ayrılan siyah beyazlılar, 31. haftada Beşiktaş ile berabere kalmıştı.

TRİBÜNLER ÇOK KIZGIN

Samsunspor'un golünü engel olamayan Kara Kartal'da galibiyet özlemi 5 maça çıkarken siyah beyazlı tribünler isyan bayrağını çekti.

PROTESTO SESLERİ YÜKSELDİ

Siyah beyazlı takımda Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'a taraftarlardan tepki geldi.

Portekizli teknik adam, mücadele öncesi anons sırasında ve maç esnasında ıslıkla protesto edildi.

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın son dakikalarında da Fernando Santos'u istifaya çağırdı.Siyah-beyazlı tribünler, "Fernando Santos istifa" tezahüratlarıyla Portekizli teknik adama tepki gösterdi.

FERNANDO SANTOS'UN KARNESİ

Beşiktaş'ta taraftarların tepki gösterdiği Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında 16 maça çıktı.

Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetimindeki 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.