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Son Dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun sözleşme yenilendi

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun sözleşme yenilendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 16:08

Beşiktaş, 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin yenilendiğini açıkladı.

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Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Ersin Destanoğlu için resmi açıklamayı yaptı.

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler.

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Son Dakika: Beşiktaşta Ersin Destanoğlunun sözleşme yenilendi

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#Beşiktaş#Ersin Destanoğlu#Süper Lig

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