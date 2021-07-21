Son Dakika: Beşiktaş'ta Kocadağ'dan o futbolculara tepki! "Rosier ‘feda’ dedi, onlar ise oynamadan milyon Euro alıyor"

Spor servisi / İsmail ER - “Valentin Rosier, Beşiktaş’a gelmek için yıllık ücretinde fedakârlık yaptı. Buna rağmen takımımızda bulunan ve yüksek maaşla 4-5 yıllık anlaşma yapılan oyuncular kadro dışı kalmasına rağmen bir yere gitmek istemiyorlar.”

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtirken, kadroda düşünülmeyen oyuncularda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Siyah beyazlı takımdan kimsenin ayrılmak istemediğine dikkat çeken Kocadağ, Valentin Rosier’in Beşiktaş’ta devam edebilmek için büyük fedakârlık yaptığını ancak kadro dışı bırakılan oyuncuların hiçbir şekilde olumlu adım atmadıklarını vurgularken, şu açıklamaları yaptı:

‘BU PARAYI BAŞKA YERDE ALAMAM’ DiYORLAR

“Rosier konusunda başkanımız ahmet nur Çebi çok zaman harcadı. Rosier de karakterli bir oyuncu çıktı. Alabileceğimiz en uygun şartlarda kulübe kazandırdık. Fakat takımımızda yüksek maaşla 4-5 yıllık anlaşma yapılan oyuncular kadro dışı kalmasına rağmen bir yere gitmek istemiyorlar. Bu da bizi üzüyor. Lens ile ilgili çalışmalar devam ediyor, Douglas için bastırdık. Ama adam ‘Bu parayı bir yerde alamam’ diyerek tek başına antrenmanlarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde sürdürüyor. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarlarının yüzünü güldürecek transferleri bitirmek üzereyiz”

1 HAFTA İÇİNDE ÖNEMLİ TRANSFERLER AÇIKLANACAK

Emre Kocadağ, teknik Direktör Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda transferleri bitirme aşamasına geldiklerini ve son 1 hafta içerisinde önemli transferleri gerçekleştireceklerini açıkladı. Kocadağ “Özellikle forvet ve stoper arayışlarımız sürüyor. Fakat istedikleri rakamları sunmamıza rağmen sıkıntı oluşturuyorlar. İstedikleri rakamı vermemize rağmen 1 gün sonra o rakamın üstüne çıkıyorlar. Beşiktaş’ın geçmiş yıllardaki gibi bol keseden ve uzun vadeli sözleşme yapan kulüp olarak görüyorlar. Beşiktaş Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda sözleşmelerimizi sunuyoruz” dedi.

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