Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun sezonu kapattı! Erzurumspor maçında sedyeyle oyunu terk etti

BB Erzurumspor ile Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor.

Mücadelenin 74. dakikasında girdiği bir hava topu mücadelesi sonrası acı içinde yerde kalan Cenk'e sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Cenk müdahalelerin ardından sedyeyle oyun kenarına alındı.

SEZONU KAPATTI

Son düdükle birlikte hastaneye götürülen Cenk Tosun'un sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

SERGEN YALÇIN DA AÇIKLADI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da maç sonunda Cenk Tosun'un sezonu kapattığını açıkladı. Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun, maçın ardından stattan ambulansla ayrıldı.pic.twitter.com/cbJFlRbeA2 — Spor Arena (@sporarena) April 11, 2021

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