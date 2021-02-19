Son Dakika: Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı! Resmi açıklama...

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk lig maçında Gençlerbirliği kalesine iki gol gönderen Cenk Tosun dizinden sakatlandı. Deneyimli milli golcünün dizinde ödem meydana geldiği belirtildi. Spor Toto Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Denizlispor karşısında oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Siyah-beyazlı takımın doktorları, Cenk Tosun'un dizindeki ödemin inmesini bekledikleri ve golcü futbolcuyu gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçına yetiştirmeye çalıştığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, üç günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sol dizinde ağrı hisseden ve yapılan MR görüntülemesinde ödem tespit edilen futbolcumuz Cenk Tosun tedaviye alınırken, tedavilerine devam edilen Francisco Montero ile Rachid Ghezzal idmanda yer almadı. Sağ uyluk arka adalesindeki yaralanma sonrası sahaya dönüş çalışmaları süren Rıdvan Yılmaz takımdan ayrı çalıştı." bilgisi verildi.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçında Rachid Ghezzal da sakatlanmıştı.

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