Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan itiraf! 'Her şey eski günlerdeki gibi'

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'a üç yıl aradan sonra dönen ve ilk maçında iki gol atan Cenk Tosun, “Beşiktaş’taki ikinci dönemime golle başlamak üstümdeki ağır yükü kaldırdı” dedi.

Everton’a transfer olmadan önce siyah beyazlı forma ile 64 gol atan tecrübeli oyuncu, o dönem başta Ricardo Quaresma olmak üzere kanatlardan kendisine orta yapan birçok usta ayak olduğunu belirterek “Geçmiş dönemde kanatlarda etkili ortalar geliyordu. Quaresma her ortasında rakip kalede tehlike oluşuyor ya da gol oluyordu. Şimdi de o dönemdeki gibi oynuyoruz ama daha aktif bir sistemimiz var” dedi.

ABOUBAKAR BABA OLDU

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu. Portekiz’de dünyaya gelen bebeğe Christian Aksel ismi verildi.

Aksel’in, Güney Kamerun’da konuşulan Kreyol dilince ‘Kartal’ anlamına geldiği belirtildi. Beşiktaş da bir açıklama yaparak Kamerunlu futbolcuyu kutladı.

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