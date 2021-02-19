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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan itiraf! 'Her şey eski günlerdeki gibi'

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Siyah beyazlılarda önceki dönemde Quaresma’nın adeta adrese teslim ortalar yaptığını belirten milli oyuncu “Şimdi de o dönemdeki gibi oynuyoruz ama daha aktif bir sistemimiz var” ifadelerini kullandı

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş'a üç yıl aradan sonra dönen ve ilk maçında iki gol atan Cenk Tosun, “Beşiktaş’taki ikinci dönemime golle başlamak üstümdeki ağır yükü kaldırdı” dedi.

Everton’a transfer olmadan önce siyah beyazlı forma ile 64 gol atan tecrübeli oyuncu, o dönem başta Ricardo Quaresma olmak üzere kanatlardan kendisine orta yapan birçok usta ayak olduğunu belirterek “Geçmiş dönemde kanatlarda etkili ortalar geliyordu. Quaresma her ortasında rakip kalede tehlike oluşuyor ya da gol oluyordu. Şimdi de o dönemdeki gibi oynuyoruz ama daha aktif bir sistemimiz var” dedi.

ABOUBAKAR BABA OLDU

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar baba oldu. Portekiz’de dünyaya gelen bebeğe Christian Aksel ismi verildi.

Aksel’in, Güney Kamerun’da konuşulan Kreyol dilince ‘Kartal’ anlamına geldiği belirtildi. Beşiktaş da bir açıklama yaparak Kamerunlu futbolcuyu kutladı.

Beşiktaşta Cenk Tosundan itiraf Her şey eski günlerdeki gibi

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