Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile yemek yedi iddiası

#Beşiktaş#Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi#Son Dakika Beşiktaş
Son Dakika: Beşiktaşta başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile yemek yedi iddiası

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in İstanbul Sarıyer'de bir balıkçıda akşam yemeği yediği iddia edildi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazanırken başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre Şenol Güneş ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi.

Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta hoca kararı bugün verilecekBeşiktaş'ta hoca kararı bugün verilecekHaberi Görüntüle

Son gelişmelere göre eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Önder Karaveli'nin yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve önümüzdeki sezon ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi#Son Dakika Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

 #RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna
Çok konuşulacak Suikast iddiası Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

Çok konuşulacak 'Suikast' iddiası! Putin bizzat talimat verdi: Hedefteki 3 isim

#RUSYA