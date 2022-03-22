Son Dakika: Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile yemek yedi iddiası

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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazanırken başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş'in akşam yemeğinde bir araya geldiği iddia edildi.

Beyaz TV'nin haberine göre Şenol Güneş ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Sarıyer'de bir balıkçıda bir araya gelerek akşam yemeği yediği belirtildi.

Bir süredir Şenol Güneş'in yeniden Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik dedikodular bu bilginin ardından daha şiddetli şekilde konuşulmaya başlandı.

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Son gelişmelere göre eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in Önder Karaveli'nin yerine sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağı ve önümüzdeki sezon ise Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev yapacağı belirtiliyor.