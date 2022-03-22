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Beşiktaş'ta hoca kararı bugün verilecek

#Beşiktaş#Transfer#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta hoca kararı bugün verilecek

Süper Lig’de, Avrupa’da ve kupada beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaşlı kurmaylar yeni teknik direktör konusunda noktayı koyacak.

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Sergen Yalçın’ın ardından yola Önder Karaveli ile devam eden ancak başarısız sonuçlar ve tartışılan kadrolar nedeniyle hoca arayışlarını erkene çeken Kartal’da Başkan Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve yönetici Mesut Urgancılar teknik direktör adaylarının değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Ancak dün gerçekleştirilen görüşmeden net bir karar çıkmadığı ifade edildi.

Siyah beyazlıların bugün bir kez daha bir araya gelerek bu konuya son noktayı koyması ve ardından ismi duyurması bekleniyor. Andriy Shevchenko ve Valerien Ismael’in isimleri ön plana çıkıyor.

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#Beşiktaş#Transfer#Ahmet Nur Çebi

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