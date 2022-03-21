Beşiktaş'ta Valerien Ismael ve Andriy Shevchenko'nun ardından sürpriz aday! "8 maçta rekorlar kıracağım"

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Sezona Sergen Yalçın'la başlayan ancak Süper Lig ve Devler Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından yollarını ayıran Beşiktaş, göreve geçici olarak Önder Karaveli'yi getirmişti.

Önder Karaveli yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 maça çıkan siyah beyazlılar, son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından 47 yaşındaki teknik adamın yerine yeni bir çalıştırıcı getirme kararı aldı.

VALERIEN ISMAEL İLK SIRADA

Milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçına kadar yeni teknik direktörü yetiştirmenin planlarını yapan Beşiktaş, Fransız çalıştırıcı Valerien İsmael ile prensipte anlaşırken alternatif olarak Andriy Shevchenko'yu belirledi.

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Bir süredir görüşmeler gerçekleştiren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Valerien İsmael ve ekibi ile yıllık 700 bin avroya anlaşma sağlarken son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vermesi bekleniyor.

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BİR HOCA ADAYI DAHA

Bu gelişmeler ışığında siyah beyazlıların yakın zamanda yeni hoca kararını açıklaması beklenirken gündeme sürpriz bir isim daha geldi.

Adı siyah beyazlılarla anılan isimlerden olan İbrahim Üzülmez için yardımcısı Ümit Şahin'den Beşiktaş paylaşımı geldi.

Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'ta çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Loading" (Yükleniyor) ifadesini kullandı.

İDDİASINI ORTAYA KOYDU

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi'den şans isteyen İbrahim Üzülmez, ''Başkanım, 8 maç bana bir şans verin. Burada şampiyonluk yaşadım. Onlarca hoca ile çalıştık. Hocalık yaptım. Nasıl Fenerbahçe İsmail Kartal’a bu şansı verdiyse ben de talibim. Beyanımız olursa kendim sizlere teşekkür eder giderim ama çok iddialıyım. Hiçbir hocanın gösteremediği performansı 8 maçta rekorlar kırarak ortaya koyacağım.'' ifadelerini kullandı.

SON SÖZ AHMET NUR ÇEBİ'DE

Ümit Şahin'in bu paylaşımı sonrası transfer iddiaları artarken son kararın yarınki yönetim kurulu toplantısının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vermesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ın eski kaptanlarından olan İbrahim Üzülmez son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. 48 yaşındaki teknik adam, kariyeri boyunca Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'da görev yaptı.

İSTİFA KARARI ALDIĞI İDDİASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a kaybedilen maçın ardından Istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Karaveli’nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı’nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi’ye ilettiği belirtildi. Başkan’ın da Kazancı’ya, “İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız” dediği öğrenildi.

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BAŞKAN BEKLEMESİNİ İSTEDİ

Karaveli’nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, “Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum” dediği öğrenildi. Başkan’ın ise Karaveli’den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe’yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

KARAVELİ, U19 TAKIMINA DÖNECEK

İsmael ya da Shevchenko’nun transferi kesinleşirse, siyah beyazlı takım 3 Nisan Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına yeni teknik adamla çıkacak; Önder Karaveli de U19 takımı teknik direktörlüğü görevine dönecek.