Beşiktaş'ta Cyle Larin'den geri adım! Teklifi düşünmek istedi, yönetim rakamı düşürdü

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Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüştüğü Larin'e Avrupa'dan beklediği teklif gelmeyince, Kanadalı futbolcu siyah beyazlıların teklifini değerlendirmeye karar verdi. Ancak yönetim, teklifi düşürdü.

Sezon başında Cyle Larin’e yeni sözleşme için 1 milyon 750 bin Euro’luk maaş önerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi’ne Kanadalı futbolcudan olumsuz yanıt gelmişti. Bu gelişmenin ardından yapılan pazarlıklarda birkaç kez teklifi yineleyen, ancak aynı cevabı alan Kartal, masadan kalkmıştı.

Fanatik'in haberine göre; Avrupa’dan beklediği seviyede teklif alamayan Larin’in, menaceri aracılığıyla geri adım attığı, ancak Beşiktaş’ın teklifini 1.1 milyon Euro’ya düşürdüğü kaydedildi.

Bu sezon 32 maçta süre alan Larin, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.