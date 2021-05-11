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GeriFutbol Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti! Karagümrük maçı...
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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 20:14 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti! Karagümrük maçı...

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Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti! Karagümrük maçı...

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta maç öncesi stadyuma taraftarlar akın etti. Vodafone Park dışında toplanan taraftarları gören güvenlik güçleri, stadın kapılarını kapattı.

Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi stadın etrafında büyük bir kalabalık oluşturdu. Emniyete bildirilmeyen bazı taraftarların da stadyuma girmek istemesi üzerine önlem alan güvenlik güçleri, stadın çevresine bir bariyer ördü ve kapıları kapattı.

Son dakika: Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Parka akın etti Karagümrük maçı...

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