Son Dakika: Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Kayserispor 2 golle turladı, Trabzonspor'un rakibi oldu

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Beşiktaş ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Kayserispor, kupada yarı finale yükseldi. Beşiktaş ise veda eden taraf oldu.

Mücadelenin 6. dakikasında Gavranovic ile öne geçen Kayserispor'a yanıt 43. dakikada Rosier'den geldi ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise sahneye Cardoso çıktı ve konuk ekibe hem galibiyeti hem turu getiren golü kaydetti.

KIRMIZI İPTAL OLDU

Karşılaşmanın 79. Welinton, Gavranovic ile girdiği mücadelenin ardından kırmızı kart gördü. Hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından kartı iptal etti.

ROSIER KIZARDI

Maçın 90+3. dakikasında ise Rosier, ikinci sarı kartla oyun dışında kalan isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

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6’ncı dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Carole içeri doldurdu. Ceza sahasının hemen dışında topu göğsüne alan Gavranovic, Montero’dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



23’üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Umut Meraş ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Teixeira’nın kafa vuruşunda top kaleci Cenk Gönen’de kaldı.



31’inci dakikada Rosier’in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ghezzal, yerde içeri çevirdi. Batshuayi’nin vurmadığı top Teixeira’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Kayserispor savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı.



43’üncü dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ghezzal’ın pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Kenan Karaman, ceza sahası içindeki Atiba’yı gördü. Atiba bekletmeden penaltı noktasına hareketlenen Rosier’e aktardı. Rosier’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



65’inci dakikada Kayserispor bir kez daha önce geçti. Hızlı gelişen konuk ekip atağında sol kanatta topla buluşan Carole, yerden içeri çevirdi. Cardoso, altıpasın hemen önünde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.



77’nci dakikada Ghezzal’ın ceza sahasına havalandırdığı topu Kayserispor savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza yayının hemen önünde topla buluşan Güven’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.



80’inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Gavranovic, ceza sahasına girerken Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Welinton’u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Meler, kırmızı kart kararını iptal etti.



90+2’nci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta alanda rakibini arkadan çeken Rosier, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



90+5’nci dakikada Ghezzal ortasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Larin, pasını Batshuayi’ye verdi. Penaltı noktası üstünde müsait durumdaki Batshuayi’nin vuruşunda top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip, Ghezzal, Atiba, Teixeira, Kenan, Batshuayi

Kayserispor: Cenk, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Abdulkadir, İbrahim, Ramazan, Bertolacci, Cardoso, Gavranovic