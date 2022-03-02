Beşiktaş'tan Kayserispor maçında penaltı beklentisi!

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Beşiktaş Kayserispor maçı Haberi Görüntüle

Mücadelenin 37. dakikasında soldan driplingle ceza sahasına yaklaşan Kenan Karaman, Ramazan Civelek'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Hakem Halil Umut Meler ise pozisyonun dışarıda olduğunu belirtti ve siyah-beyazlılar lehine serbet vuruş kararı verdi. Beşiktaşlı futbolcular bu kararın ardından Meler'e tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hakem Meler'in verdiği karar sonrası VAR'dan inceleme önerisi gelmedi. Pozisyonun ceza sahası dışında olup olmadığı yönünde çok sayıda paylaşımlar yapıldı.