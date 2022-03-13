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Son Dakika: Beşiktaş yönetimi Atiba Hutchinson kararını verdi!

#Atiba Hutchinson#Beşiktaş#Süper Lig
Son Dakika: Beşiktaş yönetimi Atiba Hutchinson kararını verdi

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 39 yaşındaki emektar kaptan Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi.

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Beşiktaş’ta bu dönem 9. sezonunu yaşayan Atiba Hutchinson’ın kulüple sözleşmesi Mayıs sonunda bitecek. 39 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına ek olarak profesyonel yaşantısını da aynı şekilde sürdürmesi sonrasında Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncuyla 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

Fanatik'in haberine göre; oyuncuyla bir görüşme gerçekleştiren idarecilerin, Atiba’dan da olumlu yanıt aldığı ve imzaların sezon sonunda atılacağı kaydedildi.

Beşiktaş formasıyla 9 sezonda 316 maça çıkan Atiba, 26 gol kaydetti.

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#Atiba Hutchinson#Beşiktaş#Süper Lig

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