Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, Vida'nın yerini Romain Saiss ile dolduracak | Transfer haberi

#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss
Son dakika: Beşiktaş, Vidanın yerini Romain Saiss ile dolduracak | Transfer haberi

Vida ile sözleşme uzatılmamasının ardından stoper bölgesine tecrübeli bir ismi dahil etmek isteyen Beşiktaş, Fas Milli Takımı’nın kaptanı Romain Saiss ile prensipte anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftanın başında İstanbul’a gelerek yönetimle detayları görüşmesinin ve ardından stat ile tesisleri gezmesinin planlandığı öğrenildi.

Premier Lig ekibi Wolves’ta 2016’dan bu yana forma giyen tecrübeli futbolcunun siyah beyazlılardan yıllık 1.5 milyon Euro civarında ücret alacağı gelen bilgiler arasında.

Stoper bölgesinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen Saiss’in ayaklarına hakim bir futbolcu olması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael’in bu futbolcuyu kadroda görmeyi çok istediği bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş ve Fenerbahçeye Wout Weghorsttan kötü haber Yeni sezon öncesi liste açıklandı | Transfer haberiBeşiktaş ve Fenerbahçe'ye Wout Weghorst'tan kötü haber! Yeni sezon öncesi liste açıklandı | Transfer haberiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Romain Saiss

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Milyarder iş insanının eşine ne oldu 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

Milyarder iş insanının eşine ne oldu? 4 yıldır cevabı bulunamayan soruda flaş gelişme

#Anne-Elisabeth Falkevik Hagen
Gladyatörlerden, Milaslı Hasana... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor

Gladyatörlerden, Milaslı Hasan'a... Anadolu Parsı hepsine rağmen yaşıyor!

#Anadolu Parsı
Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arenaya doğruladı

Son Dakika: Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli Ozan Tufan transferini Spor Arena'ya doğruladı!

#Fenerbahçe