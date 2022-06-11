Son dakika: Beşiktaş, Vida'nın yerini Romain Saiss ile dolduracak | Transfer haberi

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32 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftanın başında İstanbul’a gelerek yönetimle detayları görüşmesinin ve ardından stat ile tesisleri gezmesinin planlandığı öğrenildi.

Premier Lig ekibi Wolves’ta 2016’dan bu yana forma giyen tecrübeli futbolcunun siyah beyazlılardan yıllık 1.5 milyon Euro civarında ücret alacağı gelen bilgiler arasında.

Stoper bölgesinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen Saiss’in ayaklarına hakim bir futbolcu olması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael’in bu futbolcuyu kadroda görmeyi çok istediği bildirildi.