Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Wout Weghorst'tan kötü haber! Yeni sezon öncesi liste açıklandı | Transfer haberi

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Süper Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken iki kulübün de yolu Hollandalı golcüde kesişti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, Premier Lig'den düşen Burnley'nin golcüsü Wout Weghorst'u takıma katmak istediği iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini belirten 29 yaşındaki golcü, "Championship'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor" açıklamasını yapmıştı.

DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Hollanda Milli Takımı ile Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda boy göstermek istediğini kaydeden Weghorst, "Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli" açıklamasıyla Championship'ten daha iyi bir ligde oynamak istediğini belirtmişti.

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"TÜRKİYE'DEN İLGİ VAR"

Yaptığı açıklamada son olarak Türkiye'den kendisine ilgi olduğunu doğrulayan Hollandalı yıldız, "Medyada çıkan her habere inanmamalısınız ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Öncelikle milli takıma odaklanacağım, daha sonra Burnley ile karar vereceğiz" sözleriyle transfer iddialarını açıklığa kavuşturmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN F.BAHÇE DE DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın Burnley ile pazarlıklarını sürdürdüğü haberleri basını yansırken son olarak Fenerbahçe'nin de yıldız golcü için devreye girdiği kaydedilmişti.

Wout Weghorst transferinde kıyasıya bir rekabet içinde olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye İngiltere'den şok bir haber geldi.

Oyuncunun bonservisini 2025 yılına kadar elinde bulunduran Burnley, resmi hesaptan takımda kalacak ve gidecek futbolcuların listesini paylaşırken Wout Weghorst ismi kalacak oyuncular arasında yer aldı.

Gelecek sezon tekrardan Premier Lig'e yükselmek isteyen Burnley böyle bir karar alırken Hollandalı golcünün nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

BURNLEY'NİN LİSTESİNDE ŞU İSİMLER YER ALDI:

Nick Pope, Wayne Hennessey, Bailey Peacock-Farrell, Will Norris, Sam Waller, Matt Lowton, Connor Roberts, Nathan Collins, Kevin Long, Bobby Thomas, Jacob Bedeau, Charlie Taylor, Owen Dodgson, Mark Helm, Adam Phillips, Josh Brownhill, Ashley Westwood, Johann Berg Gudmundsson, Dwight McNeil, Maxwel Cornet, Lewis Richardson, Michael Mellon, Jay Rodriguez, Wout Weghorst.

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BURNLEY'DEN TAKIM ARKADAŞI CONNOR ROBERTS'TAN WEGHORST'A TEPKİ

2 gün önce Uluslar Ligi'nde oynanan Galler - Hollanda maçında ağları sarsan Weghorst, şok bir tepki ile karşılaşmıştı.

90+4. dakikada attığı kafa golüyle Hollanda'yı öne geçiren Weghorst ile Burnley'den Galli takım arkadaşı Connor Roberts arasındaki diyalog ekrana yansımıştı.

Gol sonrası çalan son düdüğün ardından Weghorst'un üzerine yürüyen Roberts, takım arkadaşına; "Bunu neden Burnley'de yapmadın?" diye serzenişte bulunmuştu. Roberts'ın sözleri sonrası şaşkına dönen Weghorst, bir süre sonra dayanamayıp arkasına döndü ve Galli oyuncuya; "Bunun Burnley ile ilgisi yok. Kapat çeneni!" şeklinde yanıt vermişti.

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GOL SEVİNCİ KARTAL MI ASLAN MI?

Galler karşısında Hollanda'nın galibiyet golünü atan Weghorst'un gol sevincinde elleriyle pençe hareketi yapması, sosyal medyada Beşiktaş'ın sembolü olan kartala bir gönderme olarak algılanmıştı.

29 yaşındaki oyuncu maç sonrası gol sevincinin olduğu fotoğrafı paylaşıp "Aslan zamanı" yazması, Weghorst'un gol sevincinde Hollanda'nın logosunda bulunan aslanı sembolize etmeye çalıştığını ortaya çıkarmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu yıl Ocak ayında 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olan Weghorst, takımının küme düşmesi sonrası ayrılma kararı vermişti.

Burnley ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunan Weghorst, geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giydi ve 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.