Son Dakika | Beşiktaş ve Fenerbahçe Loic Remy için yarışıyor

Devler Ligi’ne katılma yolunda 2. tur maçında 25 Ağustos’ta Yunanistan ekibi PAOK’la karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar’da, 1 numaralı gündem, forvet transferi... Bu doğrultuda temas kurulan; Mario Balotelli, Mario Mandzukic, Ze Luis gibi isimlerden sonuç alamayan yönetime, son olarak 3 yıldır kulübün transfer gündemine sık sık giren Loic Remy’nin önerildiği ortaya çıktı. Son olarak Fransız ekibi Lille’de forma giyen ve sezonun bitimiyle beraber boşa çıkan 33 yaşındaki futbolcuyu gündemine alan Kara Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun menajerini dün İstanbul’a getirdiği bildirildi. PAOK maçı için 20 Ağustos’a kadar kadrosunu UEFA’ya bildirmek zorunda olan yönetim, forvet transferi konusunda an itibariyle ilk sıraya Remy’yi ekledi.

Maaş beklentisi 2 milyon Euro

Bonservisinin elinde bulunması sebebiyle bu transfere sıcak bakan Beşiktaş Yönetimi’nin, Fransız forvetin maaş talebiyle ilgili olarak bilgi aldığı kaydedildi. Geçen sezon Lille formasıyla görev yaptığı 30 maçta 14 gollük performans sergileyen tecrübeli futbolcunun, 2 milyon Euro’luk maaş beklentisinin olduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Şu anda İtalya’da tatilde bulunan 1,85’lik forvet, kariyerinde daha önce; Lyon, Marsilya, Chelsea gibi devlerde forma giyen Remy, birçok önemli kupayı kaldırma sevinci yaşamıştı. Yıldız forvet, Chelsea’yle Premier Lig ve Lig Kupası’nı kazanmış; Lyon’la da 2 kez Fransa şampiyonu olmuştu.

Emre Belözoğlu görüştü

Vedat Muriç’i Avrupa’ya gönderip limit konusunda rahat nefes almak isteyen Fenerbahçe de, Loic Remy yarışına girdi... Dün İstanbul’a gelen tecrübeli futbolcunun menajerinin, Sarı- Lacivertliler’den Erme Belözoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Şu anda boşta olması sebebiyle Kanarya’nın da transferine olumlu baktığı yıldız ismin, yeni hafta içerisinde sıradaki durağının belli olması bekleniyor. (Fanatik)

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