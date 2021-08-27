Son Dakika: Beşiktaş Umut Meraş transferini bitiriyor! Yapılacak son hamle...

Spor Servisi - İsmail ER Fabrice N’Sakala’nın Gaziantep FK maçında rahatsızlanmasının ardından sol bek için bir alternatif alınmasını isteyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş Yönetimi, Le Havre’dan Umut Meraş ile anlaşmaya vardı.

BAŞKAN DA GÖRÜŞTÜ

Yalçın’ın isteği üzerine Meraş ile temasa geçen Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı kısa zamanda büyük ilerleme kat etti. Kazancı, milli futbolcu ile el sıkışırken sıra kulübü Le Havre’ı ikna etmeye geldi.

TRABZON DA İSTEDİ

Daha önce Trabzonspor ile de masaya oturan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Umut için 1.4 milyon Euro isteyen Fransa 2. Ligi ekibi Le Havre ile pazarlık devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim birkaç gün içinde futbolcunun bonservis konusunu da halletmeyi ve resmi imzaları atmayı bekliyor.

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