Son Dakika Haberi... Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu! İstanbul'da kura çekimi heyecanı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekildi. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm gruplar;

A GRUBU: Manchester City, PSG, Leipzig, Club Brugge

B GRUBU: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C GRUBU: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, BEŞİKTAŞ

D GRUBU: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E GRUBU: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F GRUBU: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G GRUBU: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H GRUBU: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö



İLK 2 SIRADAKİLER TUR ATLAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayanlar ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. "Devler Ligi"nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

2021-2022 sezonu finali, Rusya'nın Saint Petersburg şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.







MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022

EN İYİLER BELLİ OLDU

Haliç Kongre Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan kura çekimi aynı zamanda UEFA ödül törenine de sahne oldu. Yılın futbolcuları ve teknik direktörlerinin yanı sıra 2020-21 sezonunun en iyi kaleci, savunma, orta saha ve forveti ödülleri de İstanbul’daki kura çekimi sırasında sahiplerini buldu.

YILIN KALECİSİ

Kadınlar: Sandra Panos (Barcelona)

Erkekler: Edouard Mendy (Chelsea)

YILIN SAVUNMACISI

Kadınlar: Irene Paredes (PSG)

Erkekler: Ruben Dias (Manchester City)

YILIN ORTA SAHASI

Kadınlar: Alexia Putellas (Barcelona)

Erkekler: N'Golo Kante (Chelsea)

YILIN FORVETİ

Kadınlar: Jenni Hermoso (Barcelona)

Erkekler: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

YILIN OYUNCUSU

Kadınlar: Alexia Putellas (Barcelona)

Erkekler: Jorginho (Chelsea)

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Thomas Tuchel (Chelsea)

KIRMIZI HALI GEÇİŞİ YAPILDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

Gruplardaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş Kulübünü, başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları temsil etti.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar, Bayern Münih Kulübü CEO'su Oliver Kahn, Lille Kulübü Başkanı Olivier Letang, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid Kulübü Uluslararası İlişkiler Direktörü Emilio Butragueno, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi, Porto Kulübü Asbaşkanı Vitor Baia gibi isimler katıldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, kura çekimi öncesi basının karşısına çıkarıldı.

ÇEBİ'DEN KULÜP BAŞKANLARINA FORMA HEDİYESİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin başkanlarına forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüp başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş formaları, Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren mektubuyla hediye edildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.



UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul’da yapılması kararını aldı" denildi.