Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, St. Pauli'den Ersin Zehir'i istiyor

Haber Global'de yer alan habere göre; Orta saha bölgesinde alternatif olacak genç isimlere yönelen Beşiktaş, bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir'in transferi için uygun bir zemin bulması durumunda girişimlerini hızlandıracak.

ERSİN ZEHİR KİMDİR?

15 Ocak 1998'de Almanya'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e transfer olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti.

U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor. Orta saha pozisyonunda görev yapan ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ersin, bu sezon 16 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Ersin Zehir'in transfermarkt da güncel bonservis değeri ise 400 bin Euro olarak gösteriliyor.