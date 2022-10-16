Son Dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçına saatler kala sıcak gelişme! Salih Uçan ve Rachid Ghezzal...

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Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanancak müsabaka saat 20:00’de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.

SAVUNMADA MECBURİ TERCİH

Ligde averajla ikinci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Valerien Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak.

Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan’ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero’dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael’in Tayyip Talha’nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin’in olacak.

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GHEZZAL VE SALİH OYNAYACAK MI?

Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael’i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal’ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael’i mutlu etti.

Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli’yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih’i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson'la kuracak olan Ismel, Ghezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş’ın Trabzonspor karşısındaki gol silahları N’Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenen ve 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş'ta; Trabzonspor maçı öncesi Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Atiba Hutchinson sakat.

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TRABZONSPOR'DA MORALLER YÜKSEK

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fransızlar'ın güçlü temsilcisi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek büyük sükse yapan Fırtına ise bu galibiyeti siyah-beyazlılardan alacağı üç puanla taçlandırmak amacında.

İSTANBUL'DA KAYBETMİYOR

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan tecrübeli çalıştırıcı, tam 594 gündür ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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Fırtına, 3 Büyük rakibi karşısında Avcı ile İstanbul'da da hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'dan hep mutlu döndü. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

YUSUF YAZICI BİR ADIM ÖNDE

Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içinde Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği Avrupa Ligi maçının kadrosunda bazı değişikliklere gidecek. Özellikle sağ kanatta oynatacağı ismi belirleme noktasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana katılmayan ve Trabzon'da bırakılan Djaniny'nin yerini yerli bir isimle dolduracak.

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Avcı'nın bu mevkide Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında kaldığı ancak tercihini Yusuf'tan yana kullanma ihtimalinin daha yüksek olduğu gelen haberler arasında.

MAXI GOMEZ ÖZEL HAZIRLANDI

Trabzonspor'un Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlandı. Monaco karşısında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen ve takım arkadaşlarını tribünden destekleyen yıldız golcü, taraftara kendini affettirmenin planları içinde. Kritik mücadelede 11'de olması beklenen 26 yaşındaki santrfor, ağları sarsıp Süper Lig'deki gol sessizliğini bozmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Kadroya dahil edilen Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

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DEĞİŞİKLİKLERİN OYUNA ETKİSİ

Gol yollarında kulübeden alınan katkıda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael'e bariz üstünlüğü bulunuyor. Avcı, 41 değişiklik yaparken sonradan oyuna giren isimler 5 gol ve 1 asist üretti. İsmael ise kenardan sahaya sürdüğü 32 isimden sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi.

KALECİLER GÜVEN VERMİYOR

Geçen sezonki performansıyla Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında. Tecrübeli eldiven, yüzde 56.5 kurtarış oranıyla şu an için ligin en kötü kalecisi durumunda. Beşiktaş'ın 1 numarası Ersin Destanoğlu ise yüzde 62.5 ile sondan üçüncü sırada.

SORUN BİTİRİCİLİK

Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un en büyük sorunu bitiricilik oldu. Girdiği pozisyonların yüzde 5.9'unu golle sonuçlandıran Karadeniz ekibi, ligde sondan 4. sırada yer aldı. Beşiktaş ise bu konuda en iyi dördüncü takımı olmasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 11.3 değer yakalayan siyah-beyazlılar, çift haneye ulaşarak iyi bir oran tutturdu.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı , Trezeguet, Gomez.

UĞUR MELEKE: ISMAEL BAŞLAYAN, AVCI BİTİREN 11'İYLE FARK YARATIYOR

Siyah beyazlı takımın en önemli özelliği maçlara iştahlı başlaması. Bordo mavililer ise 46’da yapılan ikili-üçlü değişikliklerle hedefe ulaştı. Bu sezon maçlar sadece 45 dakika oynansaydı Beşiktaş 6 galibiyet ve 3 beraberlikle ligde açık ara lider konumda olacaktı. Trabzonspor ligde ve Avrupa’da ikinci 45’lerde toplam 15 gol attı, kalesindeyse 8 gol gördü. Oyun karakteri olaraksa bordo mavililerin geriden pasla çıkış, Beşiktaş’ınsa bir direkt hücum takımı hüviyetinde olduğunu söylemek mümkün.

On yedi sezondur derbi önü analizleri yazıyorum ve herhangi bir büyük takımın bir maça ligin en az pas yapan ekiplerinden biri olarak girdiğini hatırlamıyorum. Beşiktaş ilk 9 maçta yaptığı 2595 isabetli pasla ligde 19 takım içinde 16’ncı sırada. Elbette futbolda tabelaya pas sayısı ya da isabeti değil, sadece goller yazılıyor. Valerien İsmael’in de tercih ettiği strateji bu. Geriden pasla başlayan 20-30 dokunuşlu akınlar yerine çoğunlukla direkt oyun tercih ediyor. Özellikle maçların ilk yarılarındaki yoğun futbolla birçok müsabakada sonuç da alıyor Fransız teknik direktör.

45 DAKİKALIK GÖSTERİŞLİ OYUNLAR

Beşiktaş bu sezon Alanya ve Sivas maçlarında 40’ıncı dakikada skoru çoktan 3-0’a getirmişti. Karagümrük önünde de 50’nci dakikada 3-0’ı buldu. Ankaragücü, İstanbul ve Giresun maçlarında da soyunma odasına önde gitti.

Bu 45 dakikalık gösterişli oyunlar zaten şu anda Beşiktaş taraftarını umutlandıran detaylar. Ancak İsmael’in takımının ilk 9 haftada şöyle bir zafiyeti de ortaya çıktı:

İlk yarısında fişini çekemedikleri Başakşehir maçını kaybetti. Ve ilk devrelerinde çok etkileyici futbol ortaya koyduğu Alanya, A.Gücü, Sivas, İstanbul ve Giresun maçlarının ikinci yarılarında vitesi fazla küçülttü. Alanya 3-0’dan geri döndü, Sivas denedi ama dönemedi. Giresun’u milimetrik bir ofsayt 1 puandan etti. İstanbul maçında da gol ‘Geliyorum’ diyordu zaten. İsmael’in halletmesi gereken en önemli mesele, ikinci yarı performansları gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ’IN 9 MAÇTA 5 KAFA GOLÜ VAR

İsmael’in Beşiktaş’ı kenar ortalarında sağladığı %31’lik isabet yüzdesiyle bu alanda lig lideri. Siyah beyazlıların 9 maçta 5 kafa golü bulunuyor. Weghorst zaten tek başına ligin bu alanda ayarlarını değiştirebilen bir dev. Beşiktaş’ın zayıf karnıysa 9 maçta rakiplerine sadece 69 şut fırsatı vermelerine rağmen 10 gol yemeleri. Bu 10 golün üçünün ceza alanı dışından geldiğinin altını çizmek gerek. Muhtemelen bugün Bakasetas ve arkadaşları, Ersin’i uzaktan test etmeyi deneyeceklerdir.

TRABZON 4 MAÇINI DEĞİŞİKLİKLERLE KAZANDI

Misafir teknik direktör Abdullah Avcı içinse tam tersi bir tablo var önümüzde. Avcı’nın başlayan 11’leri sıkça bekleneni veremezken, özellikle 46’da yapılan ikili-üçlü değişikliklerle geri dönmeyi başardı Karadeniz ekibi. Trabzonspor’un bu sezon Avrupa’da oynadığı 6 maç sadece ikinci 45 dakikalardan ibaret olsaydı, bordo mavililer hiçbir müsabakadan yenilgiyle ayrılmayacaklardı. Bu ikinci 45’lerde toplam 7 gol atıp, kalelerinde 3 gol gördüler.

DEĞiŞiKLiKLER OLUMLU SONUÇ VERDi

Trabzonspor ligde de birçok müsabakada oyuncu değişiklikleriyle geri dönüşlere imza attı. Hatay maçı Kouassi-Abdülkadir oyuna girdikten sonra 70’te kazanıldı. İlk yarısı 0-0 biten Ümraniye müsabakasında da 46’da kenarda iki futbolcu vardı, Larsen ve Umut. İkinci devrede geldi kazandıran gol... Gaziantep önünde 2-1 gerideyken yapılan Bardhi, Gomez ve Abdülkadir değişiklikleri sonrası 3-2 kazanıldı. Ve son olarak Kayseri’yi de 1-0 geriden gelip 2-1 yenerken galibiyet golü oyuna sonradan giren Umut’tan gelmişti.

YEPYENi BiR ORGANiZASYON KURULDU

Tabii ki Avcı haklı olarak geçen sezonu şampiyon bitiren takımının, bu yıl beklenenin çok üzerinde bir dönüşüm geçirdiğinin altını çiziyor sık sık. İdeal savunma dörtlüsünün üçü yeni oyuncular (Bartra, Eren ve Larsen). Geçen sezonki ideal hücum üçlüsü Visca, Cornelius ve Nwakaeme’den de artık faydalanamadıkları için önde yepyeni bir organizasyon kurdular.

RiTMiNi BULURSA KAZANIYOR

Bu da Trabzon’un ritim bulduğu Monaco gibi maçlarda iyi oyunlarla kazanmasını sağlarken, Kasımpaşa önündeki gibi ritim tutturamadıkları günlerde eleştiri oklarının hedefi olmaları anlamına geliyor. Trabzon’un Beşiktaş’tan ayrıştığı departmanlardan biri de, geriden pasla çıkma arzusu. Bordo mavililer 4 bin 222 pas denemesiyle bu departmanda Alanya’nın ardından ikinci sırada. Beşiktaş’sa rakibinden yaklaşık 1000 az pas denemiş.