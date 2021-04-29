Son Dakika: Beşiktaş Rizespor maçından sonra Sergen Yalçın: 'Hatay hocasına bakıyorum, göreceğiz cumartesi ne olacağını'

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, flaş sözler kullandı.

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şöyleydi;

Rize deplasmanları her zaman zordur. İyi de bir pozisyona geldiler ligde. Sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bülent hocanın gelmesiyle bir çıkış içindeler. Maşallah, herkes de kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada kaybeder, burada kaybeder. Rakiplerimizin hiç maçı yok mu? Onlar hiç kaybetmeyecekmiş gibi konuşuluyor.

''HER ŞEYİ KONUŞACAĞIM''

Hiç inanmak istemediğimiz şeyler oluyor. Çok fazla da konuşamıyoruz, içimde konuşmak isteyeceğim çok şey var. Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık bir süreç var, ondan sonra her şeyi konuşacağım. Çocuklarımız mücadele ediyor, kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın. Rakiplerle bizim bir işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların sonucunun bir önemi yok.

Zor şartlarda oyuncularım mücadele ediyorlar, aslan gibi oynuyorlar, aslan gibi kazanıyorlar. Bu sene aldığımız tüm oyuncular çok karakterli çıktı, onu söylemem lazım.

''DEMEK Kİ BAŞKA HESAPLAR VAR''

Hatayspor'u aradık, maçı bir gün sonraya alalım dedik. Yeterli dinlenme süremiz yok. Oyuncu sağlığından bahsediyoruz hep. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyor. Öyle görüyorum ben. Hatay'ın ne hedefi var? Şampiyonluk hedefi mi var, küme düşme tehlikesi mi var? Demek ki başka hesaplar var burada. TFF'ye de teşekkür ediyorum. Cumartesi gününe koymuşlar maçımızı. Koskoca Beşiktaş için böyle hesaplar yapılır mı ya? Kime karşı mücade ediyoruz biz, onu bir çözemedik.

''GÖRECEĞİZ CUMARTESİ GÜNÜ...''

Hatayspor hocasına bakıyorum, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Öyle olacak, böyle olacak... Göreceğiz ne olacağını Cumartesi günü. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.

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