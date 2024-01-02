Son dakika: Beşiktaş resmen açıkladı! Semih Kılıçsoy'un sözleşmesi uzatıldı...

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Son dakika haberleri: Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Siyah - beyazlılar, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un sözleşmesinin uzatıldığını resmen duyurdu.

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un kontratını 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy’un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı. Semih Kılıçsoy, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba’nın katılımıyla yeni sözleşmeyi imzaladı."

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AYBABA: "GENÇLERİMİZE DEĞER VERİYORUZ"





Semih Kılıçsoy'un imzasının ardından konuşan Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba şu ifadeleri kullandı:

“Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih’ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin.”

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"





Semih Kılıçsoy ise "Başkanımız Hasan Arat’a ve Samet Aybaba’ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum." dedi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 12 resmi maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 325 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.