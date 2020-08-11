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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş - PAOK eşleşmesinin ardından transfer çalımı! Fenerbahçe'den Akpom hamlesi...
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 09:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş - PAOK eşleşmesinin ardından transfer çalımı! Fenerbahçe'den Akpom hamlesi...

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Fenerbahçe, PAOK forması giyen Chuba Akpom'un transferi konusunda bir adım öne geçti.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan PAOK'un İngiliz golcüsü Chuba Akpom'u Beşiktaş da istiyordu.

Ancak dün PAOK ile Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleşmesiyle sarı-lacivertliler bu transferde bir adım öne geçti.

Zira, Yunanistan temsilcisinin artık İngiliz oyuncuyu Beşiktaş'a vermeyeceği ve F.Bahçe'nin 2 milyon Euro'luk teklifini değerlendireceği ifade edildi.

F.Bahçe'nin 24 yaşındaki forvete ise yıllık 1.5 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşme teklif etmesi bekleniyor. (Sabah)

Son Dakika | Beşiktaş - PAOK eşleşmesinin ardından transfer çalımı Fenerbahçeden Akpom hamlesi...

 

Son Dakika | Beşiktaş - PAOK eşleşmesinin ardından transfer çalımı Fenerbahçeden Akpom hamlesi...

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