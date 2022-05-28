Son dakika: Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'da kavga! Tokatlar, hakaretler...

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Beşiktaş’ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu Akatlar Spor Kompleksi’nde gergin anlar yaşandı. Genel kurul üyesi Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada salonda gerginlik yaşandı. Tunca’nın konuşmasının yapmasının ardından üyeler arasında arbede yaşandı.

Tokat atmaya ve karşılıklı hakarete varan kavgalar uzun süre yatışmadı.

Kadın bir üyenin araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.

KADIN ÜYE KALABALIĞI AYIRMAYA ÇALIŞTI

BJK Kongre ve Divan kurul üyesi Nurten Gözoğlu’nun araya girerek öfkeli üyeleri sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, küfürler sırasında üyelerin ağzını eliyle kapatmaya çalışması da dikkat çekti.



Berk Tunca’nın konuşmasını yaptığı sırada genel kurul üyesi Özer Özçetin, Tunca’ya tepki gösterdi. Özçetin’in tepkisinin ardından salonda bulunan üyeler arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. Tunca’nın konuşmasının bitmesinin ardından kürsüden indiği sırada, bu kez arbede çıktı. Taraflar birbirlerine fiziki müdahalelerde bulunurken, güvenlik güçleri araya girdi. Divan başkanı Uluç Gürkan, genel kurula 10 dakika ara verirken, olayların yaşandığı noktaya gelerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.



Öte yandan kulüpte görev alan bir çalışan da konuşmacı Berk Tunca’nın üstüne yürüdü. Ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri de kendilerine ayrılan yere geçerken, Berk Tunca’ya tepki gösterdi.

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BERK TUNCA'NIN GENEL KURULDAKİ AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar sizden sadece icraat istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sadece kapalı kapılar ardından olmuyor. TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile mücadele camia birliği ile olur. Hakemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu hakemleri insan içine çıkamayacak hale getirmeliydik. Tam 14 maçta hakemler Beşiktaş'a operasyon çekti. Adana Demirspor maçıyla başladı. 1 oldu sustuk, 2 oldu sustuk... Biz susmadık da siz sustunuz.

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Hakemlere düdük astırdınız, onu da başaramadık. Geri döndüler. Döndükleri gün o kurumlara istifa ettiremedik, siz de istifa etmediniz. Oyuncularımız sahada itiraz edemiyor artık. Anlamadık, nedir bu federasyon sevdası? Beşiktaş'ın menfaatlerinden daha mı üstün bu kişiler? Bir basın toplantısı yapıp 'Yeter artık!' diyemedik.