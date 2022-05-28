Beşiktaş’ın borcu açıklandı! 4 milyar 900 milyon 612 bin TL...

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Beşiktaş 2021 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı devam ediyor.

Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularla ilgili genel kurul üyelerine bilgilendirme yaptı.

Tuncel, açıklamasında, siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2021 yılı itibariyle borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olduğunu duyurdu.

KONUŞMALARIN ARDINDAN İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarına geçildi.

Üye konuşmaları bittikten sonra Ahmet Nur Çebi yönetimi için ibra oylaması yapılacak.