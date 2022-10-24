Son dakika: Beşiktaş, Hatayspor karşısında ilk peşinde! Valerien Ismael ve Volkan Demirel'in 11'leri netleşti...

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Spor Toto Süper Lig’de evinde oynadığı son 3 maçta da galip gelemeyen ve taraftarlarının tepkisini çeken Beşiktaş, bugün Hatayspor deplasmanında hem çıkış hem moral arayacak. Yeni Hatay Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Siyah beyazlılar dün kendi tesislerinde son antrenmanlarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel bir uçakla Antakya’ya geçtiler.

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Weghorst’un yerine forvette Muleka

Beşiktaş’ta sakatlığı devam eden Ghezzal forma giyemeyecek. Ghezzal gibi Trabzonspor maçında sakatlanan Weghorst’un, takımla birlikte çalışma yapmasına karşın Hatay’da forma giymesine ihtimal verilmiyor. Ismael’in bu maçta Muleka’yı ileride tek forvet oynatıp sol açıkta Cenk, sağ açıkta Redmond’la desteklemesi bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Saiss ve Emrecan’ın da görev alması beklenmiyor.

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Ev sahibi takımda iki önemli eksik var

Siyah beyazlılarda bugün kart sınırında iki isim var... Rosier ve Gedson bugün sarı kart görürlerse Ümraniyespor karşısında oynayamayacaklar. Volkan Demirel yönetiminde son haftalarda çıkış içinde olan ancak geçen hafta Karagümrük’e kaybeden Hatay’da ise sakatlığı süren Soni ve cezalı Falette bugün oynayamayacak. İki takım arasında geçen sezon Hatay’da oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı.