Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Son dakika: Beşiktaş, Hatayspor karşısında ilk peşinde! Valerien Ismael ve Volkan Demirel'in 11'leri netleşti...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaş, Hatayspor karşısında ilk peşinde Valerien Ismael ve Volkan Demirelin 11leri netleşti...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Son 4 maçta 1 kez kazanabilen Beşiktaş zorlu deplasmanda 3 puan peşinde. Ligde son üç iç saha maçını da kazanamayan Beşiktaş zirve yarışında geri kalmamak için zorlu Hatay deplasmanında galip gelmeyi hedefliyor. Kartal ayrıca lig tarihinde iki kez geldiği ancak hiç kazanamadığı Hatay’da bu şanssızlığını da kırmak istiyor. Ev sahibi ise Volkan Demirel yönetiminde çıkışını sürdürme amacında.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’de evinde oynadığı son 3 maçta da galip gelemeyen ve taraftarlarının tepkisini çeken Beşiktaş, bugün Hatayspor deplasmanında hem çıkış hem moral arayacak. Yeni Hatay Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek. Siyah beyazlılar dün kendi tesislerinde son antrenmanlarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde özel bir uçakla Antakya’ya geçtiler.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşlı futbolcuları görme hayali gerçek olduBeşiktaşlı futbolcuları görme hayali gerçek olduHaberi görüntüle

Weghorst’un yerine forvette Muleka

Beşiktaş’ta sakatlığı devam eden Ghezzal forma giyemeyecek. Ghezzal gibi Trabzonspor maçında sakatlanan Weghorst’un, takımla birlikte çalışma yapmasına karşın Hatay’da forma giymesine ihtimal verilmiyor. Ismael’in bu maçta Muleka’yı ileride tek forvet oynatıp sol açıkta Cenk, sağ açıkta Redmond’la desteklemesi bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Saiss ve Emrecan’ın da görev alması beklenmiyor.

Haberin Devamı

Ev sahibi takımda iki önemli eksik var

Siyah beyazlılarda bugün kart sınırında iki isim var... Rosier ve Gedson bugün sarı kart görürlerse Ümraniyespor karşısında oynayamayacaklar. Volkan Demirel yönetiminde son haftalarda çıkış içinde olan ancak geçen hafta Karagümrük’e kaybeden Hatay’da ise sakatlığı süren Soni ve cezalı Falette bugün oynayamayacak. İki takım arasında geçen sezon Hatay’da oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazanmıştı.

Son dakika: Beşiktaş, Hatayspor karşısında ilk peşinde Valerien Ismael ve Volkan Demirelin 11leri netleşti...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez

BAKMADAN GEÇME!

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus
Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz

Sevgilinizin eski sevgilisiyle arkadaş olabilir misiniz?

#Selena Gomez