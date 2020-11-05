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Haber Giriş: 05.11.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır!

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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmanda oynayacağı bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı.

Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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Hava yoluyla Gaziantep'e gidecek Beşiktaş, burada kampa girecek.

 

Son Dakika | Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

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