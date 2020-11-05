Son Dakika | Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza kadroya alındı

Beşiktaş'ta Gaziatep FK maçının kamp kadrosu belli oldu. Bir maçlık cezası kalan Brezilyalı Josef de Souza da kafileye dahil oldu.

Tahkim Kurulu'ndan ceza indirimi gelmesi halinde Josef forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan Atakan ve Hasic de kadroda bulunuyor.

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