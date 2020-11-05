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Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza kadroya alındı

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Son Dakika | Beşiktaş'ta cezalı Josef de Souza kadroya alındı
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Son dakika... Beşiktaş'ta cezalı olan Josef de Souza, Gaziantep FK maçının kadrosuna alındı.

Beşiktaş'ta Gaziatep FK maçının kamp kadrosu belli oldu. Bir maçlık cezası kalan Brezilyalı Josef de Souza da kafileye dahil oldu.

Tahkim Kurulu'ndan ceza indirimi gelmesi halinde Josef forma giyebilecek. Sakatlığını atlatan Atakan ve Hasic de kadroda bulunuyor.

Son Dakika | Beşiktaşta cezalı Josef de Souza kadroya alındı

Son Dakika | Beşiktaşta cezalı Josef de Souza kadroya alındı

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