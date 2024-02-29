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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

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#Derbi#Süper Lig#Halil Umut Meler
Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 12:12

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefleyen Beşiktaş ile zirve yarışında bulunan Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İki takım arasında oynanacak olan derbide görev yapacak hakem ise belli oldu.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 27. hafta geride kalırken, gözler 28. haftada oynanacak olan müsabakalara çevrildi. Zirve yarışı nefes keserken, sezonu en iyi sıralamada tamamlamak isteyen takımlar mücadelesini sürdürüyor.

Bu mücadelenin yanı sıra Süper Lig'in 28. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

3 Mart Pazar günü oynanacak olan derbide görev yapacak hakem de açıklandı. TFF, Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyurdu.

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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Süper Lig'de 28. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor: Burak Şeker

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Burak Pakkan
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 Mart Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
13.30 Pendikspor - Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Halil Umut Meler

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan
20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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#Derbi#Süper Lig#Halil Umut Meler

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