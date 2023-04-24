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Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Beşiktaş#Beşikaş - Galatasaray
Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 11:58

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak derbiye Galatasaray taraftarı alınmayacak. İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Galatasaray maçının biletlerinin 26 Nisan Çarşamba günü satışa çıkacağını açıkladı ve bilet fiyatlarını duyurdu.

Bilet Fiyatları

VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 6.250TL
1. Kategori: 2.500TL
2. Kategori: 2.350TL
3. Kategori: 1.900TL
4. Kategori: 1.650TL
5. Kategori: 1.500TL
Kapalı Üst: 1.400TL
6. Kategori: 1.250TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak

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#Süper Lig#Beşiktaş#Beşikaş - Galatasaray

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