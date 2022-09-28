Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

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Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Bayarslan'ın yönettiği maçlarda Beşiktaş 4 mücadelenin tamamını kazandı. Aynı şekilde Fenerbahçe, iki karşılaşmadan da galip ayrıldı.

FIRAT AYDINUS'UN TAHMİNİ TUTTU

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, geçen hafta yaptığı tahminde, "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın Derbi için favori isim Bayarslan, ikincisi ise Karaoğlan Haberi Görüntüle

Kayserispor - Trabzonspor maçında Ümit Öztürk görev alacak. Haftanın bir diğer önemli karşılaşmasında Adana Demirspor ile Galatasaray mücadele edecek. Bu maçın hakemi ise Halil Umut Meler...

MİSAFİR TRİBÜNÜNDE BEŞİKTAŞ TARAFTARI OLACAK

Derbide misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak. Beşiktaş Kulübü, derbi biletlernin yarın satışa sunulacağını açıklarken İl Güvenlik Kurulu Kararları'nı da paylaştı.

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Fenerbahçe Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları



- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.