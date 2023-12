Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Mücadelenin 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

FIRAT AYDINUS TAHMİNİNDE HAKLI ÇIKTI

Yazarımız Fırat Aydınus, geçtiğimiz günlerde derbi hakeminin Atilla Karaoğlu olacağını, 24 Aralık'taki Fenerbahçe - Galatasaray maçını ise Halil Umut Meler'in yöneteceğini iddia etmişti.

"9 Aralık "Beşiktaş-Fenerbahçe" maçını Atilla Karaoğlan'ın, 24 Aralık "Fenerbahçe-Galatasaray" maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini muhtemelen yapay zeka da farkında. Fakat, Arabistan'daki Süper Kupa maçını kimin yöneteceğini şu an yapay zeka da bilmiyor. Derbinin hakemini şimdiden belirlemişler. Tarihe not düşülsün şu an canlı yayında söylüyorum. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan oldu"

ATİLLA KARAOĞLAN, İLK KEZ BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ YÖNETECEK

Atilla Karaoğlan, kariyerinde ilk kez iki takım arasında oynayacak bir derbiyi yönetecek.

2019-2020 sezonundan bu yana Süper Lig maçlarında düdük çalan Atilla Karaoğlan, bugüne kadar Beşiktaş'ın ligde 6 maçında sahada yer aldı.

Karaoğlan'ın yönettiği mücadelelerde siyah-beyazlılar, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 11 maçını yönetti.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.