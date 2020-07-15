Son Dakika | Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı!

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında hakem Halil Umut Meler’in düdük çalacağı açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor maçında Atilla Karaoğlan, Başakşehir - Kayserispor mücadelesinde ise Ali Şansalan görev alacak.



Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. 19 Temmuz Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ise hakem Halil Umut Meler’in yöneteceği duyuruldu. Meler’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Tugay Kaan Numanoğlu görev alacak.

Zirve yarışında oynanacak olan Trabzonspor - Konyaspor ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının hakemleri de açıklandı. Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak İsmail Şencan ve Mehmet Cem Hanoğlu sahada olacak. Söz konusu müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak.Sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan ve kazanması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Medipol Başakşehir mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Ok yapacak. Dördüncü hakem olarak da Onur Özütoprak kenarda olacak.Süper Lig’in 33. Haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:21.00 Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan21.00 Çaykur Rizespor- Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu21.00 Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan21.00 MKE Ankaragücü- Antalyaspor: Cüneyt Çakır21.00 Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk21.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler21.00 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan21.00 Aytemiz Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus

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