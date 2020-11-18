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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!

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Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig’in 9’uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

 

Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

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