Son Dakika | Beşiktaş - Başakşehir maçının hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 9. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
21 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesini Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig’in 9’uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman
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