MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş açıkladı! Aboubakar'ın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş açıkladı! Aboubakar'ın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş açıkladı! Aboubakar'ın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş açıkladı! Aboubakar'ın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, sağlık kontrolünden geçti. Kamerunlu yıldıza çok sayıda test ve tetkik yapıldığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Kamerunlu futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Aboubakar'ın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı
Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı!

Son Dakika | Beşiktaş açıkladı Aboubakarın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle