Son Dakika | Beşiktaş açıkladı! Aboubakar'ın sağlık kontrolünde dikkat çeken detay...
Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, sağlık kontrolünden geçti. Kamerunlu yıldıza çok sayıda test ve tetkik yapıldığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Kamerunlu futbolcu; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Aboubakar'ın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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