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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı!
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Haber Giriş: 26.09.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı!

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Son Dakika | Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı!
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Beşiktaş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından anlaşma sağladığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'in transferini açıkladı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı resmen açıkladı. Siyah beyazlılar, transferi sosyal medyadan ''Evine, Beşiktaş'a hoş geldin Vincent Aboubakar!'' sözleriyle duyurdu.

Aboubakar, Beşiktaş'ın Konyaspor maçının kadrosunda yer alacak.

Son Dakika | Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı

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