Son Dakika: Beşiktaş 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktı

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Beşiktaş Kulübü'nde Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Başını Aboubakar’ın çektiği ve Ghezzal, Masuaku, Muleka, Colley, Amartey, Onana ile Bailly’nin aralarında yer aldığı Afrikalı futbolcuların oluşturduğu grubun takım içindeki tutum ve davranışlarının yaşanan başarısızlıkta önemli rol oynadığı artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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ABOUBAKAR'IN BAŞI AĞRISA DİĞERLERİNİN DE AĞRIYOR

Bugün Hürriyet Gazetesi'nde İsmail Er imzalı yer alan haber şu şekildeydi:



Bu sezon üst üste attığı gollerden sonra Aboubakar’ın hızı kesildi. Önce karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 1 maç takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü sonra uyluk adalesindeki gerilme ve kanama nedeniyle 3 karşılaşma daha kaçırdı. Bu süreçte Aboubakar’ın saç ektirdiği için oynamadığı iddiaları ortaya atıldı.



Aboubakar’ın sakatlıklarının nüksetmesinin ardından diğer Afrikalı oyuncular Ghezzal, Amartey, Colley gibi oyuncuların da aynı anda sakatlanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kısaca Beşiktaş’ta Afrikalı oyuncular Aboubakar’ın liderliğinde takımı istedikleri gibi yönlendirdiği iddia ediliyordu. Aboubakar’ın başı ağrısa diğerlerinin de başı ağrıyor sakatlık raporu alıp antrenmanlara çıkmıyorlardı.

Derbi sonrası "Bazı oyuncuların kendisine çekidüzen vermesi gerek" diyen Çalımbay'ın F.Bahçe önünde yedek kalan Aboubakar ile ilgili "Bir oyuncu oynamaya bilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir" sözleri de kafa karıştırmıştı.

Bu sezon üst üste attığı gollerden sonra Aboubakar’ın hızı kesildi. Önce karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 1 maç takımdan uzak kalan Kamerunlu golcü sonra uyluk adalesindeki gerilme ve kanama nedeniyle 3 karşılaşma daha kaçırdı. Bu süreçte Aboubakar’ın saç ektirdiği için oynamadığı iddiaları ortaya atıldı.



Aboubakar’ın sakatlıklarının nüksetmesinin ardından diğer Afrikalı oyuncular Ghezzal, Amartey, Colley gibi oyuncuların da aynı anda sakatlanması kafalarda soru işareti oluşturdu. Kısaca Beşiktaş’ta Afrikalı oyuncular Aboubakar’ın liderliğinde takımı istedikleri gibi yönlendirdiği iddia ediliyordu. Aboubakar’ın başı ağrısa diğerlerinin de başı ağrıyor sakatlık raporu alıp antrenmanlara çıkmıyorlardı.

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Derbi sonrası "Bazı oyuncuların kendisine çekidüzen vermesi gerek" diyen Çalımbay'ın F.Bahçe önünde yedek kalan Aboubakar ile ilgili "Bir oyuncu oynamaya bilir. Her şey olabilir. Söyleyecek bir şey yok. Başka şeyler düşünebiliriz. Ufak bir problemi olabilir" sözleri de kafa karıştırmıştı.