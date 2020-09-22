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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika | BB Erzurumspor'dan sakatlık açıklaması! Oltan ve Hamroun...

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Son dakika | BB Erzurumspor'dan sakatlık açıklaması! Oltan ve Hamroun...
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Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Oltan Karakullukçu en az 6, Jugurtha Hamroun ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-beyazlıların sosyal medya hesabından, sakatlığı bulunan futbolcularla ilgili kulüp doktoru Selçuk Gül'ün haftalık raporu paylaşıldı.

Raporda, antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu arka çapraz bağında yırtık tespit edilen Oltan Karakullukçu'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Jugurtha Hamroun'un ise omuz ekleminde bağ yırtığı saptandığı ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağının paylaşıldığı raporda, aynı karşılaşmada sakatlanan Kaan Kanak'ın da kontrollerinde kasık bölgesinde basit ödem görüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyen yeni transfer Armando Sadiku'nun takımdan ayrı koşulara başladığı duyuruldu.

 

Son dakika | BB Erzurumspordan sakatlık açıklaması Oltan ve Hamroun...

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